Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с переизбранием на должность главы канадского правительства, сообщает пресс-служба Трюдо.

Канада и США

«Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо провел разговор с президентом США Джо Байденом, который поздравил его с переизбранием», — говорится в сообщении.

Также Байден обсудил с Трюдо американо-канадские отношения, а также ситуацию вокруг пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, они договорились о проведении личной встречи в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Канаде состоялись парламентские выборы. По итогам голосования, Либеральная партия во главе с Джастином Трюдо получила 158 из 338 мандатов в нижней палате. Таким образом, Трюдо остался во главе канадского правительства.