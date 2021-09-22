Москва, , 02:03 — REGNUM Российская группа инспекторов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 22 сентября посетит военный объект вооружённых сил Словакии. Об этом со ссылкой на заявление начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжковасообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Миг-29 ВВС Словакии (сс) Clemens Vasters

По информации военного ведомства, посещение объекта будет проводиться 22 сентября и продлится один день.

пресс-служба Минобороны РФ «Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники».

В ходе посещения российские инспекторы осмотрят военный объект «в месте его обычного расположения мирного времени», а также в ходе брифинга получат от финского командования информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Напомним, что целью этих посещений «по оценке» является проверка официальной информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники, размещённых на объектах стран «потенциальных противников».

Словакия стала полноправным членом НАТО в 2004 году, присоединившись к североатлантическому альянсу одновременно с Болгарией, Словенией, Румынией, Эстонией, Латвией и Литвой.

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