Москва, 22 сентября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Водитель такси погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) недалеко от района Новокосино (ВАО). Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Инцидент произошел на шестом километре МКАД. Мужчина вышел на проезжую часть из своего автомобиля и был сбит другим такси.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронеже погибли два человека и еще один пострадал.