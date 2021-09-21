Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Условия, в которых содержатся в городе Дель-Рио на границе США и Мексики мигранты из Гаити, расценил как плачевные верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Заявление комиссара было распространено 21 сентября в Женеве.

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Гранди рассказал, что он был шокирован картиной плачевных условий, в которых пребывают мигранты из Гаити, проделавшие долгий путь через ряд стран для получения убежища в США. По его словам, под бетонной автострадой в городе Дель-Рио находятся около 14 тыс. беженцев.

Гранди обратился к властям США с призывом отменить правило, введённое в 2020 году и позволяющее выдворять из США людей без документов в связи с угрозой распространения коронавируса. Верховный комиссар отметил, что выдворение из страны мигрантов без проведения должной процедуры скрининга не соответствует международным нормам. Гранди добавил, что из-за действующего ограничения мигранты, прибывшие на границу с США, лишены возможности просить об убежище.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Техаса призвал президента США Джозефа Байдена объявить в регионе режим ЧС в связи с наплывом беженцев.