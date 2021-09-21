Каракас, 22 сентября, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий военно-воздушным силам Колумбии, вторгся в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом 21 сентября говорится в заявлении венесуэльского министерства обороны.

U.S. Air Force Беспилотник

В сообщении говорится, что беспилотник был обнаружен над территорией муниципалитета Хесус Мария Семпрум (штат Сулия). В ведомстве отмечают, что случившееся несет явную угрозу безопасности Венесуэлы и является провокацией.

В минобороны Венесуэлы считают, что действия колумбийской стороны направлены на «подрыв диалога, который был начат в Мексике для решения проблем мира и единства венесуэльского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон и Богота хотят сорвать переговоры между Каракасом и венесуэльской оппозицией, и этому есть доказательства.