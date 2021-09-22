Нью-Йорк, США, , 01:43 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия по мирному урегулированию на Украине. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Генсека ООН.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В распространённом документе отмечается, что в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Гутерреш поддержал усилия Украины по достижению мира и сохранению её территориальной целостности.

пресс-служба Генсека ООН «Генеральный секретарь и президент обсудили последние события на Украине, включая продолжающиеся усилия по достижению мира… Генеральный секретарь подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ».

Напомним, что ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о бесперспективности попыток Киева вернуть Донбасс и Крым на Генассамблее ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед Генассамблеей ООН заявил о непризнании Крыма частью России и поддержке территориальной целостности Украины.

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