* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 01:29 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначила новым постоянным представитель Афганистана при ООН Мохаммада Сухайля Шахина. Об этом21 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой соответствующее письмо группировки в Организацию Объединенных Наций.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также объявили, что назначенный предыдущим афганским правительством постпред Гулам Исакзай больше не представляет страну в ООН. В документе отмечается, что экс-глава Афганистана Ашраф Гани «изгнан из республики и больше не считается президентом».

Кроме того, в своем обращении новое афганское правительство просит руководство ООН принять участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сделать некоторые исключения для режима санкций против членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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