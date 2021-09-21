Порт-о-Пренс, 22 сентября, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) выявили в нескольких районах Гаити, которые граничат с Доминиканской Республикой. Об этом 21 сентября сообщило агентство Reuters.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

Точное число случаев заболевания пока не сообщается. Отмечается, что факты заражения возбудителем АЧС не регистрировались в стране последние 37 лет. В августе в Доминикане африканской чумой заболело более 14 тысяч свиней.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на ферме в уезде Индже южно-корейской провинции Канвондо зафиксировали вторую по счету в республике вспышку африканской чумы свиней.