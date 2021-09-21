Лондон, 22 сентября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Британский музыкант и автор песен Ноэль Галлахер заявил, что хотел бы записать альбом переработанных песен Oasis, информирует NME.

Christopher Johnson Ноэл Галлахер

Галлахер недавно исполнил сокращенную версию хита «Live Forever» с первого альбома Oasis «Definitely Maybe» в эфире BBC Radio 2. После чего он сказал, что будет открыт для полной записи подобных переделок. «Мне было бы интересно сделать альбом переделок в стиле этой версии [«Live Forever»]», — признался он. Говоря о переработке «Live Forever», он добавил: «Оригинальная версия — это песня молодого парня, который поет ее, имея перед собой всю свою жизнь. Когда я зажимал этот аккорд, я подумал: «Ах, теперь это похоже на аккорд старого парня, который оглядывается на свою прошлую жизнь».

Напомним, что ранее на этой неделе на цифровых площадках и больших экранах появился документальный фильм о легендарной группе под названием «Oasis Knebworth 1996», осветивший одно из главных выступлений коллектива.