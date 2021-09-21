Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 сентября разнонаправленно. В плюсе — Nasdaq.

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 50,63 пункта (0,15%), до уровня 33 919,84 пункта. S&P 500 подешевел на 3,55 пункта (0,08%), опустившись до уровня 4354,18 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 32,32 пункта (0,22%), до уровня 14 746,40 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,72, до уровня $70,86 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 сентября —в первый рабочий день недели — ощутимым снижением.

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