Москва, 22 сентября, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Астрономическая осень, когда день постепенно начнёт уменьшаться, наступит после 22:21 мск в Северном полушарии Земли. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Московского планетария.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осень в Летнем саду

День, когда Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдёт из Северного полушария в Южное, астрономы называют днём осеннего равноденствия. Это произойдёт 22 сентября в 22:21 мск, в этот момент в Северное полушарие придёт астрономическая осень, а в Южное — астрономическая весна.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе и находится над и под горизонтом ровно по 12 часов. Затем Солнце будет постепенно смещаться, восходя южнее востока и заходя южнее запада. Световой день будет постепенно сокращаться и 21 декабря на широте Москвы составит всего семь часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда в России в погоде начнутся «неумолимые сезонные перемены».