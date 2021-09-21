Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Небольшой самолет, нарушивший бесполетную зону рядом с американским городом Нью-Йорком, был перехвачен истребителем F-16 военно-воздушных сил США. Об этом 21 сентября сообщило на своей странице в Twitter Командование воздушно-космической обороны Соединенных Штатов (NORAD).

AF.mil Истребитель F-16

В мегаполисе находится штаб-квартира ООН, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи организации и куда съехались лидеры десятков стран мира. В связи с этим над частью Нью-Йорка временно запрещены полеты.

Ранее телеканал Fox News передал о том, что жители нью-йоркского района Манхэттен писали в соцсетях о появлении в небе военного самолета, двигавшегося на небольшой высоте.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года истребитель F-16 ВВС США перехватил самолет, который нарушил воздушное пространство над местом выступления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в американском городе Буллхед-Сити (штат Аризона).