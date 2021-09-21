Мюнхен, Германия, 22 сентября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Мужчина, который захватил в заложники трех пассажиров туристического автобуса на магистрали А9 на юге Германии, задержан. Об этом 21 сентября сообщила на своей странице в Twitter полиция баварского административного округа Средняя Франкония (федеральная земля Бавария).

Цитата из к/ф «Камера». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания; Франция Захват заложника

Отмечается, что оружие преступника не удалось обнаружить и правоохранители проводят обыск автобуса. В сообщении также отмечается, что трасса, которую перекрыли из-за спецоперации, вскоре буде открыта.

По информации издания Bild, в прибывшем из-за границы автобусе произошел конфликт. После этого на место прибыли отряд спецназа и полицейский вертолет. В ходе инцидента прогремело три взрыва. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября полиция в немецком городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) объявила, что в населенном пункте сложилась «потенциально опасная ситуация» в синагоге. В связи с этим район, где находится учреждение, был оцеплен, а движение по нему — блокировано на несколько часов.