Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Гильермо дель Торо ответил на вопрос поклонника о количестве написанных им сценариев, которые так и не получили экранизации. Публикацию режиссёр разместил 21 сентября на своей twitter-странице.

GuillemMedina Гильермо дель Торо

Кинематографист отметил, что, по его подсчётам, он работал (сам или в соавторстве) над примерно 33 сценариями. При этом две или три его работы были экранизированы другими режиссёрами, а фильмы на основе 11 сценариев он снял сам.

«Так что около 20 сценариев не были сняты. На каждый уходит примерно 6−10 месяцев работы», — написал дель Торо, отметив, что, таким образом, на нереализованные сценарии он потратил 16 лет жизни. «Просто опыт и повышение квалификации», — подытожил режиссёр.

https://twitter.com/RealGDT/status/1440334983130877952

Напомним, Гильермо дель Торо снял такие картины, как «Лабиринт фавна», «Форма воды», «Багровый пик», «Блэйд 2», «Тихоокеанский рубеж» и другие. Сейчас кинематографист работает над тёмно-фэнтезийным музыкальным фильмом «Пиноккио».