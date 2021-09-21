Лондон, 22 сентября, 2021, 00:17 — ИА Регнум. 29-летний вратарь лондонского «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди пропустит ближайший матч «пенсионеров» с «Астон Виллой», который пройдет в рамках третьего раунда Кубка Английской Лиги. 21 сентября главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что сенегалец продолжает восстанавливается от повреждения, полученного в матче с «Зенитом».

Twitter.comPSG Томас Тухель

В текущем сезоне Эдуар Менди принял участие в шести матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых пропустил лишь один мяч в поединке с «Ливерпулем» (1:1).

Эдуар Менди перешел в «Челси» 24 сентября 2020 года из «Ренна» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость голкипера сборной Сенегала, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Соглашение Менди с «пенсионерами» рассчитано до середины 2025 года.