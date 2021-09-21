Бергамо, Италия, 22 сентября, 2021, 00:09 — ИА Регнум. 21 сентября в Бергами на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче пятого тура итальянской Серии А 2021/22 одержала минимальную победу над «Сассуоло» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Football.ua Руслан Малиновский

Первый мяч в дебюте матча забил 27-летний фланговый атакующий защитник сборной Германии Робин Госенс после передачи Руслана Малиновского — 1:0. Через 34 минуты новичок «Аталанты» Давид Дзаппакоста удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце первого тайма Доменико Берарди отметился забитым мячом — 2:1.

Статистика матча («Аталанта"/ «Сассуоло»)

Удары 13/8

Удары в створ 5/1

Владение 47%/53%

Угловые 5/5

Нарушения 18/15

Составы команды:

«Аталанта»: Муссо, Толои, Джимсити, Демирал, Копмейнерс, Госенс (Пеццалла, 69'), де Рон, Малиновский (Иличич, 63'), Пессина (Пашалич, 84'), Дзаппакоста (Мэле, 69'), Сапата (Пикколи, 84').

«Сассуоло»: Консильи, Мюлдюр, Айхан, Феррари, Кириакопулос, Маньянелли (Харруи, 60'), Бога (Распадори, 60'), Фраттези (Лопес, 82'), Траоре (Джуричич, 67'), Берарди, Дефрель (Скамакка, 82').

«Аталанта» одержала третью победу в чемпионате, набрала 10 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с четырьмя очками осталась на двенадцатом месте.