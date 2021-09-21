Флоренция, Италия, 22 сентября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. 21 сентября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче пятого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 потерпела поражение от миланского «Интера» со счетом 1:3. Александр Кокорин вышел на замену на 84-й минуте и провел на поле 10 минут. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Антон Зайцев Иван Перишич

Первый мяч на 23-й минуте забил 22-летний фланговый нападающий Риккардо Соттил после передачи Николаса Гонсалеса — 1:0. В дебюте второй половины Маттео Дармиан восстановил равновесие в счете — 1:1. Через три минуты боснийский таранный форвард Эдин Джеко впервые вывел «нерадзурри» вперед — 1:2. В конце матча Иван Перишич установил окончательный счет — 1:3.

Желтые карточки получили Милан Шкриньяр (18'), Маттео Дармиан (63'), Николас Гонсалес (78') и Хакан Чалханоглу (83'). Единственную красную карточку получил Гонсалес на 79-й минуте.

Статистика матча («Фиорентина"/ «Интер»)

Удары 14/17

Удары в створ 6/6

Владение 58%/42%

Угловые 4/8

Нарушения 10/14

Составы команд:

«Фиорентина»: Дронговский, Бираги, Миленкович, Бенасси (Одриосола, 65'), Настасич, Бонавентура (Кокорин, 84'), Торрейра (Амрабат, 65'), Дункан (Кальехон, 84'), Гонсалес, Соттил (Сапонара, 74'), Влахович.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Дармиан (Думфрис, 66'), Брозович, Барелла (Весино, 70'), Чалханоглу (Гальярдини, 84'), Перишич, Мартинес (Димарко, 84'), Джеко (Санчес, 70').

«Интер», набрав тринадцать очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с десятью очками идет пятью строчками ниже.