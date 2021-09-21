Североморск, Мурманская область, 21 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. В Североморске пять многоквартирных домов остались без теплоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

ИА REGNUM Батарея

Из-за аварии на трубопроводе без тепла остался 721 человек, в том числе 170 детей. В зоне аварийного отключения — детская поликлиника и два детских сада.

По данным ведомства, работы по устранению аварии начнутся утром 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области отопительный сезон стартовал 1 сентября.