Токио, 21 сентября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Nintendo может представить новый контроллер уже 24 сентября 2021 года. Об этом 21 сентября сообщает портал Wccftech.

Nintendo Switch

Ранее в сети появилась информация о том, что компания подала в Федеральную комиссию по связи США документы, в которых описывается некий таинственный контроллер. Изучив документ, журналисты пришли к выводу, что это может быть современная копия геймпада консоли Nintendo 64.

Они предположили, что Nintendo хочет предложить владельцам Switch использовать этот контроллер для игр Game Boy, Game Boy Color и Nintendo 64, релиз которых, как ожидается, вскоре состоится на портативной консоли компании.

В августе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что Nintendo вскоре может добавить игры для старых консолей Game Boy и Game Boy Color в каталог сервиса Switch Online. Отметим, что пока японская компания не выступила с официальным объявлением.