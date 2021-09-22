22 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:33 — REGNUM Демократы в палате представителей США планируют представить пакет новых предполагаемых ограничений исполнительной власти 21 сентября, тем самым закладывая основу для пост-Трамповских законов по усилению контроля над президентской властью. Политики надеются, что мера сравнится с реформами, последовавшими за Уотергейтским скандалом и войной во Вьетнаме.

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

Демократы многие месяцы вели переговоры с администрацией президента США Джо Байдена, чтобы доработать обширный пакет мер, обличающий некие нарушения экс-президента США Дональда Трампа, который якобы разрушал законодательные нормы в течение своего президентства. Пакет с предложениями назвали «Актом о защите нашей демократии».

Предполагается, что новые меры будут мешать коррупции, урезая такие права президента, как право даровать помилование, отказываться отчитываться перед надзорными органами, расходовать или тайно замораживать средства вопреки Конгрессу, увольнять генеральных инспекторов, а также вносить множество других изменений.

Капитолий Лев Коровин © ИА Красная Весна

Согласно правилам Сената, для того чтобы палата могла провести голосование по такому законопроекту, его должны поддержать не менее 10 республиканцев. Однако из-за того, что пакет косвенно осуждает Трампа, республиканцы вряд ли будут рваться одобрять новые меры.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили потенциальные ограничения под соответствующей публикацией The New York Times.

«Возможно, это хорошая идея. За последние 50 лет президент получил слишком много власти. Пора изменить баланс структуры власти», — пишет @HappyPete55.

«Я полностью согласна. У демократии не должно быть «диктаторов», — отвечает @JaakkolaKaarina.

«Как будто что-то из этого сработает. Уже было много «проверок», которые были проигнорированы. Удачи с этим, однако. Это трата времени, избирательные права гораздо важнее», — считает @MalagasyMamaLee.

«Меня волнуют непредвиденные последствия. Пока Конгресс находится в вечном тупике, президентские решения кажутся единственным способом сделать хоть что-то», — размышляет @GregBurman.

«Правительство США сейчас дисфункционально. Оно не может принять почти никаких новых законов. Если так будет продолжаться, США потеряют конкурентоспособность. Россия и Китай возьмут верх», — уверен @putha59578525.

Белый дом Лев Коровин © ИА Красная Весна

«Ну президент должен быть просто фигурой, как королева. Никаких реальных полномочий, кроме права увольнять членов палаты представителей/сената, которые коррумпированы или злоупотребляют своими полномочиями и внешней политикой», — предлагает @WonderDalek.

«Не опоздали ли они немного… Байден уже все подпортил. А Трамп действительно сделал хорошие вещи для американцев», — комментирует @LAMika68244154.

«Разве не Байден начал свое президентство с рекордного количества исполнительных указов… Разве вы не должны сказать, что в этом виноват Джо… Вряд ли кто-то хочет, чтобы он контролировал что-либо», — указывает @lonnie_danger.

«Немного поздно. Байден уже успел многое испортить», — соглашается @Mfs27280146.

Напомним, что Трамп заявил, что Соединёнными Штатами управляет не действующий президент Джо Байден, а совсем другие люди.

По его словам, управлением государством за Байдена могут заниматься или сотрудники его аппарата или «люди Барака Обамы».

«Это могут быть сотрудники Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и те, и другие одновременно», — уточнил Трамп.