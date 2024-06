Лондон, 21 сентября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Британский поп-певец Рик Эстли сказал, что инди-рок группа Blossoms «делают то же самое», что и The Smiths, в преддверии его специальных концертов, информирует NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Эстли неожиданно появился с Blossoms на их концерте в лондонском форуме O2 Kentish Town на прошлой неделе. Исполнители исполнили кавера на песни The Smiths «Panic» и «This Charming Man». Автор одного из главных хитов 80-х «Never Gonna Give You Up» рассказал: «The Smiths были всем. Они просто делали что-то совершенно другое, и это сильно меня завело. И что удивительно, так это то, что Blossoms делают то же самое, а ведь их даже не было, когда играли The Smiths. Это просто показывает, что The Smiths хоть и ушли, но их музыка все еще здесь».

Ранее стало известно, что на двух специальных концертах, названных «The Songs Of The Smiths», Эстли и Blossoms исполнят песни культовой группы в начале октября в Манчестере и Лондоне.