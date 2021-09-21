Ливерпуль, Великобритания, 21 сентября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. 21 сентября «Ливерпуль» в матче третьего раунда Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 одержал крупную победу над «Норвич Сити» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Такуми Минамино (4' Дивок Ориги, 80' Алекс Окслейд-Чемберлен) и Дивок Ориги (50' Константинос Цимикас).

Болельщики ФК «Ливерпуль» на трибуне стадиона

На 42-й минуте встречи 19-летний греческий нападающий «канареек» Христос Тзолис не смог забить ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Составы команд:

«Норвич Сити»: Ган, Гибсон, Хэнли, Яннулис, Омобамиделе, Рупп, Гилмор, Лис-Мелу (Довелл, 77'), Мумба (Рашица, 69'), Тзолис (Пукки, 69'), Нету.

«Ливерпуль»: Келлехэр, Конате, Гомес, Цимикас (Робертсон, 66'), Кейта (Мортон, 46'), Окслейд-Чемберлен, Джонс (Хендерсон, 87'), Меландер, Минамино, Ориги, Гордон.

Статистика матча («Норвич Сити"/ «Ливерпуль»)

Удары 12/17

Удары в створ 5/3

Владение 47%/53%

Угловые 1/8

Нарушения 7/15