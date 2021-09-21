Хетафе, Испания, 21 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. 21 сентября в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» испанский футбольный клуб «Хетафе» в матче 6-го тура Примеры 2021/22 потерпел поражение от мадридского «Атлетико» со счетом 1:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Fcbarcelona.com Луис Суарес

Первый мяч на 45-й минуте встречи забил центральный защитник сборной Сербии Стефан Митрович после передачи Неманьи Максимовича — 1:0. На 78-й минуте Луис Суарес вернул «матрасников» в игру — 1:1. Через тринадцать минут Суарес оформил дубль после передачи Шиме Врсалько — 1:2.

Желтые карточки: Суарес — 22, Эррера — 64, Мата — 65, Хименес — 66, Аленья — 66, Максимович — 90, Карраско — 90+3, Куэнка — 90+5, Кунья — 90+7.

Красные карточки: Аленья — 74.

Бригада арбитров: Гильермо Куадра | Диего Барберо Севиль | Хуан Мануэль Лопес Амайа.

Составы команд:

«Хетафе»: Сория, Даконам, Куэнка, Оливейра, Иглесиас, Митрович, Луиш (Поведа, 90'), Аленья, Максимович, Мата (Сильва, 78'), Масиас (Унал, 67').

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лоди (Де Пауль, 63'), Савич, Льоренте, Триппьер (Кансеко, 62'), Эррера (Врсалько, 84'), Карраско, Корреа, Гризманн (Кунья, 67'), Суарес.

«Атлетико», одержав четвертую победу в сезоне и набрав четырнадцать очков, временно возглавило турнирную таблицу испанской Примеры. «Хетафе» без очков остался на последнем месте в зоне вылета.