Москва, 21 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Минэкономразвития России с 1 октября 2021 года сможет назначить своих атташе по экономическим вопросам в 52 странах. Соответствующий указ подписал президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В целях обеспечения интересов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере разрешить начиная с 1 октября 2021 года Министерству экономического развития Российской Федерации иметь своих представителей в 52 иностранных государствах», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что перечень этих государств Минэкономразвития должно будет определять в согласовании с Минпромторгом и МИД России.

Указом также определено, что представители Минэкономразвития за рубежом будут входить в состав загранаппарата ведомства и осуществлять свои функции в составе торговых представительств России без включения в их штат.

Должность атташе по экономическим вопросам будет внесена в реестр федеральных должностей гражданской государственной службы, следует из документа.