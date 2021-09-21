Манчестер, Великобритания, 21 сентября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. 21 сентября издание Cadena Ser сообщило, что в летнее трансферное окно агент 36-летнего форварда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Жорже Мендеш предлагал своего клиента мадридскому «Атлетико». Однако «матрасники» сразу же отклонили это предложение.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

В последний день трансферного окна «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Криштиану Роналду и заключении с футболистом двухлетнего контракта до конца сезона 2022/23. «Манкунианцы» заплатили туринскому «Ювентусу» 15 миллионов евро за португальского футболиста.

В текущем сезоне Роналду принял участие в двух матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Ньюкасла» и «Вест Хэма».