Дамаск, 21 сентября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Сирийский военнослужащий погиб, ещё двое сирийских военных ранены в провинции Алеппо в результате артиллерийских обстрелов со стороны протурецких боевиков, сообщил 21 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить.

abcdef Территории на севере Сирии оккупированные Турцией (выделено красным)

«Боевики из района населенного пункта Кафер-Хани нанесли артиллерийский удар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ, в результате которого ранен один военнослужащий вооруженных сил САР. Также артиллерийский удар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джубас был нанесен боевиками из района населенного пункта Саан. В результате один военнослужащий сирийских вооруженных сил погиб и один получил ранение», — рассказал Кулить.

По данным российских военных, за сутки в сирийской провинции Алеппо было зафиксировано четыре обстрела сирийских правительственных сил с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.