Вашингтон, 21 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Студия Kinetic Games выпустила обновление к Phasmophobia, которое добавляет в игру одиночный режим. Об этом 21 сентября сообщает портал Kotaku.

Srcdn.com Скриншот из игры Phasmophobia

Очередной патч также вносит изменения в игровой журнал, который используется для исследования аномальных явлений и определения типа призрака, с которым имеют дело игроки. Авторы Phasmophobia также увеличили размер страховых выплат за смерть во время миссии, изменили поведение призрачных сфер и исправили множество небольших ошибок.

Для справки: Phasmophobia — это кооперативная игра, предлагающая геймерам выступить в роли охотников за призраками. Компания Kinetic Games 18 сентября 2021 года отметила годовщину выхода игры в Steam в формате раннего доступа.