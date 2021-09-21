Вашингтон, 21 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Вымышленные персонажи детского сериала «Телепузики» в своём Twitter-аккаунте предложили американскому рэперу Lil Nas X записать совместную композицию. Об этом 20 сентября сообщило издание Esquire.

Cosmopolitan UK Lil Nas X

https://twitter.com/TeletubbiesHQ/status/1438880020882206720

По данным СМИ, Lil Nas X согласился на предложение персонажей «Телепузиков». Артист даже высказал пожелания относительно сотрудничества — он хотел бы записать припев с Тинки-Винки, а куплеты — с Дипси и По. Герою по имени Ляля он предложил исполнить финал трека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2021 года Lil Nas X представил свой дебютный альбом. Пластинка называется Montero.