В Баварии вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Берлин, 21 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. В Германии вооруженный человек захватил в заложники трёх пассажиров туристического автобуса, сообщает 21 сентября издание Bild со ссылкой на местную полицию.
Цитата из к/ф «Пираты XX века» реж Борис Дуров. 1979. СССР
Захват
Захват произошёл в Баварии. По некоторым данным, заложниками могут быть иностранные туристы.
Автотрасса перекрыта, место стоянки автобуса освещают с полицейского вертолёта.
Информация уточняется.