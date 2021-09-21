Берлин, 21 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. В Германии вооруженный человек захватил в заложники трёх пассажиров туристического автобуса, сообщает 21 сентября издание Bild со ссылкой на местную полицию.

Цитата из к/ф «Пираты XX века» реж Борис Дуров. 1979. СССР Захват

Захват произошёл в Баварии. По некоторым данным, заложниками могут быть иностранные туристы.

Автотрасса перекрыта, место стоянки автобуса освещают с полицейского вертолёта.

Информация уточняется.