Барселона, Испания, 21 сентября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. 51-летний нидерландский главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Барселоны»: «Я занят «Аяксом». Это все лишь слухи. Может, это забавно для вас, но не для меня», — цитирует тен Хага ESPN NL.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Ранее сообщалось, что Андреа Пирло, Эрик тен Хаг и Филипп Коку входят в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае отставки Рональда Кумана.

После пяти первых туров «Аякс» с шестнадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице Эредивизи 2021/22. В первом туре Лиги Чемпионов УЕФА амстердамская команда разгромила лиссабонский «Спортинг» со счетом 5:1.