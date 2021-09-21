Москва, 21 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская осудила людей, которые покупают её курсы «вскладчину». Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 20 сентября.

Скриншот с YouTube Создательница курса «Марафон желаний» Елена Блиновская

https://www.instagram.com/p/CUCe4dQMohh/

«Покупать курс вскладчину, воровать, искать обходные пути, а не официально. Это все равно что есть из помойки!» — считает Блиновская. «Эти люди найдут кучу оправданий и объяснений лишь бы так же продолжать из помойки есть», — пишет она.

ИА REGNUM напоминает, что Елена Блиновская является блогером и создательницей программы личностного роста «Марафон желаний». Среди пользователей Сети сложились неоднозначные мнения насчёт действенности её курсов — многие называют блогера «инфоцыганкой».