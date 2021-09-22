22 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Запад обсудил в Twitter призывы президента США Джо Байдена к объединению, которые он упомянул в своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН.

Джейн Спай, , 00:32 — REGNUM 21 сентября президент США Джо Байден выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН и призвал страны к объединению для решения глобальных проблем.

Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дамы и господа! Это очевидный и срочный выбор, который нам необходимо сделать здесь, на рассвете десятилетия, которое может стать решающим для нашего мира, десятилетия, которое может буквально определить наше будущее. Я делаю здесь обещание, что моя новая администрация поможет привести к мирному и процветающему будущему для всех людей. Потому что фундаментальная истина XXI века как внутри страны, так и в мировом сообществе заключается в том, что собственный успех связан с успехом окружающих. Поэтому я верю, что мы должны работать вместе, как никогда раньше», — заявил американский президент.

Говоря об угрозах и проблемах, которые стоят перед человечеством, Джо Байден упомянул COVID-19, новые пандемии, климатические изменения, права человека, международные принципы, терроризм, киберпреступность. Он также напомнил, что США отказались от ведения войн за демократию в других странах.

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Многие пользователи написали, что Джо Байден противоречит сам себе, говорит, что нужно объединяться с союзниками и работать на благо всего мира, а перед этим плюёт в спину Франции, заключая договор с Австралией.

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«Да, «сотрудничать с союзниками» путем создания альянса, никому об этом не сказав, и заставив другую страну разорвать договор с этим «союзником», — напомнил @florenttunno о сделке AUKUS.

«Сразу после того, как он украл сделку Франции с Австралией. Вот как делают союзники, правильно? Хорошая работа, Джо», — отметил@Jayvi 01 .

«Работать вместе и втыкать нож в спину Франции. Имеет смысл», — прокомментировал @_MadSteven.

Здание ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые пользователи заявили, что они больше не верят Соединённым Штатам. На такое мнение повлияли поступки бывшего президента США Дональда Трампа. В комментариях добавили, что Байден мало чем отличается и вряд ли что-то исправит.

«Предательство союзников в самый непредвиденный момент, возмутительное вмешательство в иностранные дела других государств, за это США заплатит большую цену. Доверие легко не зарабатывается», — написал @AronEbsa.

«Он даже со своими гражданами нормально поработать не может, он опозорил себя на мировой сцене. Но зато в ООН все сегодня хорошо посмеются», — прокомментировал @LynneB7CT.

«А потом он пойдет всех предаст и организует вторжение и разрушит парочку государств», — добавил @andreyhorta1.

В комментариях считают, что Джо Байден не знает значения слова «сотрудничество», он умеет только дружить против кого-то или для своей корыстной выгоды.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сотрудничество для Байдена значит «Америка на первом месте», — написал @sebassurstras.

«Что он имеет в виду под «нашим миром»? Мир США?» — поинтересовался @AmsQuark.

«Он верит в одностороннее сотрудничество», — отметил @Transwork1.

«Стратегия Байдена заключается в принципе «разделяй и властвуй» — работай с одними против других», — считает @MinionMania18.

Часть пользователей не поняла, с чего вдруг миру срочно нужно объединиться. В комментариях сложилось впечатление, что миру угрожает опасность и виной этому Байден.

«Почему как никогда раньше? Мы в приближающейся катастрофе или что?» — спросил @mike_from_sea.

«Ждем ядерной войны через 10 лет. Спасибо, Джо Байден», — написал @Mihailm93421315.

Некоторые комментаторы предположили, что взгляды на мир Байдену перевернула ситуация в Афганистане, после поражения там он начал готовиться к чему-то новому в Тихом океане.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши союзники буквально проснулись утром и обнаружили, что мы убежали, оставив только оборудование. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это всё присвоил и начал использовать. Вот такое сотрудничество нас ждет!» — написал @Imagebuffet.

«Администрация Байдена не говорила со своими союзниками, пока не начался вывод войск из Афганистана», — отметил @Wu_Zhi.

Пользователи сравнили речь Байдена и речь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которую он озвучил 20 сентября, и сделали вывод, что оба политика диктуют правила всему миру, сами их нарушают и не планируют действовать.

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