Анкара, 21 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Турция не признаёт Крым частью России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил 21 сентября перед Генассамблеей ООН турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы считаем важной защиту территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого не признаем», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Турции заявил, что выборы в Госдуму, состоявшиеся в Крыму, Анкара не считает юридически значимыми.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия сделает выводы из этих заявлений Турции и учтёт их в двусторонних отношениях.