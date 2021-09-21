Том Харди рассказал о драке героев, которую показали в трейлере «Венома 2»
Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Том Харди рассказал о драке между его героем Эдди Броком и симбиотом Веномом, часть которой зрителям показали в трейлере будущего кинокомикса. Об этом 21 сентября сообщает портал Screen Rant.
Актёр отметил, что для создания этой сцены, которая присутствует в начале картины, авторы фильма использовали смесь реальных трюков и компьютерной графики. Он пояснил, что на съёмочной площадке он «общался» с нарисованным персонажем через наушник, чтобы получить представление о том, что должно происходить в кадре.
«Затем все усложняется, когда мы начинаем бросать людей через холодильники, вверх и в книжные полки, — сказал Харди, — но в основном это всё про одного мужчину в комнате, который трясется и притворяется, что там есть еще одно существо».
Напомним, премьера картины в России состоится 30 сентября 2021 года. Ранее режиссёр картиныЭнди Серкис рассказал, что команда проекта разработала для Карнажа (враг Венома) специальную модель движений.