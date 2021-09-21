Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Том Харди рассказал о драке между его героем Эдди Броком и симбиотом Веномом, часть которой зрителям показали в трейлере будущего кинокомикса. Об этом 21 сентября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Веном», реж. Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Актёр отметил, что для создания этой сцены, которая присутствует в начале картины, авторы фильма использовали смесь реальных трюков и компьютерной графики. Он пояснил, что на съёмочной площадке он «общался» с нарисованным персонажем через наушник, чтобы получить представление о том, что должно происходить в кадре.

«Затем все усложняется, когда мы начинаем бросать людей через холодильники, вверх и в книжные полки, — сказал Харди, — но в основном это всё про одного мужчину в комнате, который трясется и притворяется, что там есть еще одно существо».

Напомним, премьера картины в России состоится 30 сентября 2021 года. Ранее режиссёр картиныЭнди Серкис рассказал, что команда проекта разработала для Карнажа (враг Венома) специальную модель движений.