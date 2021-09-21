Москва, , 23:05 — REGNUM Молдавский президент Майа Санду выразила благодарность главе США Джо Байдену за то, что он упомянул в своём выступлении на 76-й сессии ГА ООН «гордых молдован, защищающих демократию». Об этом она написала 21 сентября в Twitter.

Джозеф Байден Kremlin.ru

Комментируя её слова, политолог Владимир Корнилов в своём телеграм-канале написал:

«Видимо, её не смутило, что упомянул он Молдавию между Суданом и Замбией. А вот на Украине траур — её в череде этих великих держав хозяин ни разу не помянул».

Напомним, Байден в своём выступлении на ГА ООН заявил, что на переднем крае борьбы с коррупцией и за права человека находятся «Белоруссия, Бирма (Мьянма — прим. ИА REGNUM), Сирия, Куба, Венесуэла и весь остальной мир».

Также он заявил о стремлении к демократии «гордых молдаван, которые помогли обеспечить убедительную победу сил демократии, мандата за борьбу со взяточничеством, строительство более инклюзивной экономики» у себя в стране.

Перед этим Байден говорил о «храбрых женщинах Судана, которые выдержали насилие и угнетение, чтобы отстранить диктатора, ведущего геноцид, от власти», затем сказал о «гордых молдаванах» и затем следующее:

«Он (демократическим мир — прим. ИА REGNUM) живёт в молодых людях Замбии, которые впервые использовали силу своего голоса, в рекордных количествах выступив против коррупции и наметив новый путь для своей страны».

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