Липецк, 21 сентября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. В Липецкой области утвердили итоги выборов седьмого созыва областного совета депутатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

По областному избирательному округу в региональный парламент прошли шесть партий, по итогам голосования преодолевшие пятипроцентный барьер. «Единая Россия» получила семь мандатов, КПРФ — три, «Справедливая Россия — патриоты — за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» и ЛДПР — по одному.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в голосовании по 28 одномандатным округам победили 16 кандидатов «Единой России» и 12 — КПРФ.

Всего в облсовете седьмого созыва будут работать 42 депутата. 14 избирались по партийным спискам, 28 — по одномандатным округам. Таким образом, «Единую Россию» в региональном парламенте будут представлять 23 депутата, КПРФ — 15. По одному представителю получат партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и «Партия пенсионеров». Один депутат баллотировался в порядке самовыдвижения.