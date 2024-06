Токио, 21 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Square Enix назвала дату релиза ПК-версии ролевой экшн-игры Neo: The World End With You. Об этом 21 сентября сообщает портал Eurogamer.

Игра

Игра появится в каталоге онлайн-магазина Epic Games Store 28 сентября 2021 года, какое-то время она будет эксклюзивом сервиса. Проект представляет собой продолжение The World Ends With You, релиз которой состоялся в июле 2007 года.

Напомним, Neo: The World End With You вышла на консолях Nintendo Switch и PlayStation 4 27 июля 2021 года. В отличие от оригинальной игры она выполнена в формате 3D.