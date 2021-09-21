Липецк, 21 сентября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. В Липецке полиция нашла участников видео с избиением девушки в местном техникуме, которое ранее разошлось по соцсетям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

Следственно-оперативная группа установила личности всех героев видео. Все они — учащиеся техникума, две девушки — несовершеннолетние. Потерпевшей выдали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

В отношении законных представителей несовершеннолетних участниц конфликта составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В полиции также отметили, что до этого никаких сообщений о конфликтах в данном техникуме не поступало.