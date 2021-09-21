Вашингтон, 21 сентября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Американская модель Ким Кардашьян поздравила свою ассистентку Стефани Шеферд с днём рождения дорогостоящим подарком. Об этом 21 сентября пишет издание «Газета.ru».

Toglenn Ким Кардашьян

По данным СМИ, модель подарила Шеферд сумку стоимостью $25 тыс. (1,8 млн рублей). Получив аксессуар, именинница расплакалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер Канье Уэст приобрёл дом стоимостью $57 млн. С февраля 2021 года он находится в состоянии развода с Ким Кардашьян.