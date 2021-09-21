Москва, 21 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Заместителем министра юстиции России назначен Всеволод Вуколов, сообщается 21 сентября на официальном портале правовой информации.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Министерство юстиции. Москва

Соответствующий указ, который уже вступил в силу, подписал президента РФ Владимир Путин. Вуколов на посту замглавы министерства будет отвечать за работу, связанную с Федеральной службой исполнения наказаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин подписал указ об отставке Александра Буксмана с поста первого заместителя генпрокурора РФ.