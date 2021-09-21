Липецк, 21 сентября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. В Липецке организована доследственная проверка сообщений СМИ о возможном систематическом избиении студентки колледжа. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Информация появилась в СМИ и социальных сетях — видеозапись, на которой запечатлен конфликт между учащимися колледжа, в ходе которого одной из студенток наносят побои. Видео сопровождается комментарием, что это происходит не в первый раз.

Следователи проверят эту информацию и дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за жизнь и здоровье учащихся. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предположительно съемка производилась в липецком техникуме общественного питания.