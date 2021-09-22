Тирана, , 22:07 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 21 сентября прокомментировал решение правительства Косово о введении режима взаимности в отношениях с Сербией по вопросу о (не)признании автомобильных номеров друг друга.

Эди Рама U.S. Department of State

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что Косово имело полное право таким образом указать на существование проблемы непризнания косовских номеров в Сербии.

Политик, тем не менее, заявил, что для того, чтобы проблема была решена и напряжение не возросло, как это произошло после введения Косово тарифа 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, «Косово должно вести диалог, Сербия — идти на сотрудничество, а ЕС — посредничать».

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