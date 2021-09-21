Париж, 21 сентября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Руководство парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана в качестве замены аргентинскому главному тренеру основной команды Маурицио Почеттино, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом 21 сентября сообщил телеканал EL Chiringuito.

Tasnim News Agency Зинедин Зидан

Маурицио Почеттино возглавляет «Пари Сен-Жермен» с января 2021 года после увольнения Томаса Тухеля. В межсезонье руководство парижского клуба переподписало контракт с аргентинским специалистом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.

Ранее Зинедин Зидан заявлял, что хотел бы приостановить клубную тренерскую карьеру, чтобы попробоваться свои силы с какой-нибудь национальной сборной. Для Зидана приоритетным вариантом является сборная Франции.