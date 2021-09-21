Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В сети появилась информация о возможной дате премьеры сериала «Мисс Марвел». Об этом 21 сентября на своей twitter-странице сообщил известный инсайдер Amit Chaudhuri.

nolen Герои Marvel

Согласно имеющейся у него информации, первый эпизод шоу потоковый сервис Disney Plus может показать в феврале 2022 года. Инсайдер предложил подписчикам посмотреть, выступит ли студия Marvel в ближайшее время с официальным анонсом.

https://twitter.com/5150Aamrit/status/1440335127452680192

Напомним, сейчас проект шоу «Мисс Марвел» находится в стадии постпроизводства., главную роль в сериале исполнит молодая актриса Иман Веллани. Ранее Marvel и Disney Plus объявили, что премьера сериала «Соколиный глаз» состоится 24 ноября 2021 года.