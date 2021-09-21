Москва, 21 сентября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Около 40 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 21 сентябр. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Петр Данилов ИА Красная Весна В аэропорту

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Внуково» отменено два рейса, ещё восемь рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено три рейса и 11 рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено восемь рейсов и четыре рейса задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.