Москва, 21 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Текст указа об отставке первого замгепрокурора России Александра Буксмана опубликован 21 сентября на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Буксман освобождён от должности с 15 сентября 2021 г.

Напомним, 15 сентября Буксману исполнилось 70 лет. Таким образом он проработал на должности первого заместителя генпрокурора с 2006 года до достижения предельного возраста нахождения на службе.