Москва, 21 сентября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Российские миротворцы находятся на территории Карабаха на законных основаниях, и в целом Карабах должен остаться в сфере влияния России. Об этом 22 сентября заявил ИА REGNUM вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

«Считаю, что миротворцы находятся на территории Арцаха легитимно», — заявил эксперт. «Нагорно-Карабахская Республика Арцах — историческая зона влияния России как правопреемницы Советского Союза и Российской империи, в чьей юрисдикции находились эти территории более 300 лет. Азербайджан не имеет на них никакого права — ни исторического, ни юридического, ни морального», — заявил Левон Муканян.

«Территория нынешней Нагорно-Карабахской Республики Арцах в качестве армянских земель исторически находилось в составе следующих государств — СССР, Российская империя, Персидская империя, Византийская империя и Великая Армения. Никакого навязанного силой в начале ХХ века руководством мусаватистской Турции Азербайджанского государства тут никогда не было и быть физически не могло. Территория Арцаха также не входила в состав Османской империи. Соответственно, и современная Турция никакого отношения к этим землям ни исторически, ни юридически иметь не может», — подчеркнул Муканян.

«Ни у Азербайджана, ни у Турции не может быть никаких исторических и юридических претензий на территорию Карабаха. И если нынешнее руководство Армении по каким-то причинам отказывается от своих исторических территорий, то на эти территории может претендовать Россия и только Россия, но никак не Азербайджан под руководством Турции и при поддержке Пакистана, насыщая регион террористами из Ближнего Востока», — пояснил Левон Муканян.

«С точки зрения моральной, исторической и юридической Россия имеет право там быть. Не думаю, что Россия через пять лет оттуда уйдёт», — подытожил эксперт.