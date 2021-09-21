Амстердам, 21 сентября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. 21 сентября футбольный клуб «Фортуна» из Ситтарда на родном стадионе принимала амстердамский «Аякс». Матч шестого тура нидерландской Эредивизи завершился крупной победой гостей со счетом 5:0.

Ajax.nl Футболисты клуба Аякс

Первый мяч на 11-й минуте встречи забил 29-летний фланговый атакующий полузащитник Стивен Бергейс — 0:1. Через 16 минут защитник сборной Марокко Нуссаир Мазрауи удвоил преимущество гостей после передачи Себастьяна Аллера — 0:2. В конце тайма Душан Тадич довел счет до разгромного — 0:3. На 72-й минуте молодой полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус забил четвертый мяч амстердамской команды — 0:4. Голевую передачу записали на Тадича. Через пять минут Тальяфико установил окончательный счет — 0:5.

Единственную желтую карточку на 48-й минуте получил Рул Янссен. На матче работала бригада арбитров во главе с Йохемом Камфуисом. Ассистенты главного судьи — Рожье Хонинг и Ренс Блюминк.

Составы команд:

«Фортуна»: ван Ос, Ангха, Янссен, Тирпан (Бахдади, 8'), Кокс (Лонвейк, 81'), Дуарте, Теки, Ринстра (Мусаба, 81'), Сентьенс, Ханссон (Нослин, 81'), Самбу (Лейк, 72').

«Аякс»: Пасвеер, Схюрс, Мазрауи, Бринд, Мартинес (Тальяфико, 65'), Альварес, Гравенберх (Тейлор, 75'), Тадич (Данило, 81'), Антони, Бергейс (Кудус, 46'), Аллер (Дарами, 65').

«Аякс», одержав пятую победу в сезоне и набрав 16 очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. «Фортуна» с четырьмя очками временно осталась на шестнадцатой позиции в зоне вылета.