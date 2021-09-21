Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Фильм «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли стал одной из самых успешных картин, вышедших на экраны после начала эпидемии коронавируса. Об этом 21 сентября сообщает портал Deadline.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

По состоянию на сегодня, лента режиссёра Шона Леви собрала в кинопрокате США 108,8 млн, а в мире — уже более $302 млн. Издание отметило, что пока «Главный герой» является единственной голливудской картиной с оригинальным сценарием, которая в 2021 году смогла преодолеть отметку в $300 млн.

Напомним, сюжет «Главного героя» рассказывает о приключениях персонажа видеоигры (Рейнольдс), который в какой-то момент понимает, кем он является и где находится. Премьера фильма состоялась 12 августа 2021 года.