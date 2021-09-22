Приштина, Сербия, 22 сентября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 21 сентября провел встречу с послами пяти стран так называемой «Большой пятерки». Встреча была посвящена обсуждению запрета на сербские номера и возникшему вследствие этому напряжению на севере края.

Зеркало

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече так же принял участи глава миссии ЕС в Косово Томаш Шуньог.

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Курти сообщил послам, что на КПП не имели место инциденты (видимо, со смертельным исходом), и подчеркнул, что албанские полицейские ведут себя корректно, профессионально и эффективно и не осуществляют дискриминации по отношению к сербам.

Напомним, введение запрета на использование сербских номеров на территории края стало первым шагом к полномасштабному введению режима взаимности в отношениях между Сербией и Косово.

Режим взаимности, или зеркальный режим, — один из лейтмотивов внешней политики правительства Курти, предполагающий применение против Сербии тех мер, которые та применяет в отношении Косово, не признавая его государством: запрет на въезд товаров с косовской маркировкой, запрет на въезд автомобилей с косовскими номерами и т.д.